Миф об ожирении от хлеба развеяли в России

От ржаного хлеба нельзя потолстеть, так как он низкокалорийный. Этот продукт — отличное средство профилактики сердечно-сосудистых и других болезней. Об этом агентству «Москва» рассказала директор Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

«Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий», — заявила Костюченко.

По словам собеседницы, в хлебе из ржаной муки пищевых волокон больше, чем в овощах и фруктах, а железа — в три раза больше, чем в говядине. Костюченко отметила, что если постоянно есть ржаной хлеб, то можно сохранить здоровье и уберечься от проблем с сердцем, сосудами и других болезней.

«К избыточному весу приводит не потребление хлебобулочных изделий, а несбалансированное питание», — добавила эксперт.

Ранее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал, что в прошлом году в регионе произвели более 400 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. По его словам, каждый день жители Подмосковья съедают около 2,8 тонны хлеба.