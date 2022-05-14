Миф о связи атеросклероза и жирной пищи опровергли

Поражение холестериновыми бляшками крупных кровеносных сосудов в человеческом организме называется атеросклерозом. Но приводит к этому заболеванию вовсе не жирная пища, как считают многие, а работа печени. Как сообщило РИА ФАН, с таким заявлением выступил кардиолог Герман Гандельман.

Он подчеркнул, что большая часть вредного холестерина, из которого потом формируются атеросклеротические бляшки, поражающие сосуды, формируется в самом организме человека, а именно в печени.

«Через пищу очень сложно сильно поднять уровень холестерина», — заявил врач.

При этом кардиолог отметил, что атеросклероз может появиться не только у пожилых людей, но даже у детей и подростков. Поэтому следить за своим здоровьем нужно с самого раннего детства.

Сбалансированное питание — это тоже очень важно, особенно для тех, кто хочет снизить количество жира в районе живота. Советы врача диетолога Пиппы Кэмпбелл привел сайт utro.ru.

Специалист подчеркнула, что прежде всего нужно сократить количество потребляемого сахара и при этом не забывать о перекусах, во время которых можно получить большую часть питательных веществ.

Важно следить за своим сном, в это время в организме вырабатывается кортизол, который помогает сжигать жир и сдерживает тягу к еде.

Без физических нагрузок тоже не обойтись. Но для уменьшения живота важно давать нагрузку на все мышцы, а не только на проблемную зону. Тогда эффект не заставит себя ждать.