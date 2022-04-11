Сомнолог Бузунов развеял миф о необходимости рано ложиться

Поздний отход ко сну, вопреки распространенному мнению, не вредит здоровью, считает врач-сомнолог Роман Бузунов. Мнением специалиста со ссылкой на его Telegram-канал поделилась «Газета.ru».

Мнение о том, что ложиться спать нужно не позднее 12 ночи, очень распространено, однако оно не соответствует действительности, считает сомнолог. На самом деле человеческий мозг легко обмануть — достаточно плотно задернуть шторы на ночь, чтобы спать в полной темноте.

«Все заявления о том, что сон до полуночи полезен, потому что в этот период вырабатывается определенные гормоны, а потом не вырабатываются, — это абсолютный миф», — пишет специалист.

Важно спать определенное количество часов — желательно семь или восемь часов в сутки. В какое время суток вы спите, значения не имеет.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, чем полезен дневной сон. По его словам, сон днем от 20 до 40 минут повышает работоспособность и концентрацию внимания.