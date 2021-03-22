МИД РФ заявил о попытках помешать применению «Спутника V» в ЕС

Россия наблюдает попытки, направленные на то, чтобы не допустить применение вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Попытки не допустить использования „Спутника V“ на территории Евросоюза продолжаются», — сказал дипломат.

Власти ЕС демонстративно игнорируют российскую вакцину, указал Грушко. По его словам, против «Спутника V» развернута кампания по дезинформации. Вместо того чтобы сплотить усилия в борьбе с пандемией, звучат заявления, которые нельзя расценивать иначе, как «сугубо политизированные», отметил замглавы дипведомства.

Нынешние отношения между Россией и ЕС можно охарактеризовать как «конфликтное сосуществование», добавил Грушко.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что ЕС не нуждается в «Спутнике V». Он объяснил это тем, что европейский регулятор уже зарегистрировал четыре другие вакцины. По мнению Бретона, у России, в отличие от ЕС, есть «проблемы с производством» препарата.