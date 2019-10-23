Мгновенная помощь. Врачи из Домодедова спасли ногу пациента после сложной операции

Домодедовские врачи спасли мужчину от ампутации. Пациент обратился с жалобами на сильные боли в ноге. Обследование провели быстро благодаря новому аппарату, который появился в больнице. Мужчине понадобилась срочная операция. Она прошла успешно, и сейчас пациент уже идет на поправку.

На базе Домодедовской центральной городской больницы уже несколько месяцев работает Центр спасения конечностей. В нем оказывают консультативную, диагностическую и лечебную помощь пациентам, в том числе с осложнениями сахарного диабета и распространенным атеросклерозом. Журналисты «360» пообщались с пациентами и врачами больницы.

Сергей работает грузчиком. Полгода назад у него появились боли в ноге. Сначала мужчина терпел, спасался уколами. Потом решил сделать УЗИ, и оказалось, ему нужна срочная операция.

«Завотделением посмотрел и сказал, что в правой ноге тромб сильно забит. Если бы я еще немножко походил, я бы остался без ноги», — сказал Сергей Овчинников, пациент.

Обследование Сергею делали на новом аппарате. Он называется С-дуга. По сути, тот же рентген, который видит сосуды. Вот, например, на снимке слева хорошо просматривается, как вены прерываются. А значит, их нужно срочно восстанавливать. Когда такого аппарата в Домодедове не было, терялось драгоценное время. Сейчас никуда ездить не нужно.

Источник фото: телеканал «360»

«Это позволяет нам буквально в течение суток-двух понять, как нарушено кровообращение в конечности, и как мы можем пациенту помочь», — сказал Александр Пронченко, заведующий хирургическим отделением Домодедовской ЦРБ.

Помощь приходит практически мгновенно. Операции проводят здесь же, таким образом, артерии не разрушаются дальше, а значит, и нет серьезных последствий вроде ампутации конечностей.

Источник фото: телеканал «360»

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После операции пациент проводит в больнице меньше недели. Если врач видит улучшения, то его сразу выписывают. Отсюда он уходит сам, на своих ногах и без чьей-либо помощи. Сейчас Сергея перевели в общую палату. Он рассказал телеканалу «360», как себя чувствует.

«Понемножку хожу. Мне разрешили до туалета и обратно. Потихоньку, чтобы не перегружать ногу», — рассказал пациент.

Конечно, мужчине лучше исключить серьезные нагрузки на ногу вовсе. Что Сергей и собирается сделать. Он хочет поменять работу на более спокойную. А другим советует — при болях сразу же обращаться к врачам. Тем более, что такие исследования и операции в Подмосковье делают бесплатно, по полису ОМС.