Между вакцинами от гриппа и COVID-19 посоветовали выдержать паузу

Он напомнил, что прививка от гриппа начинает действовать только через 10−15 дней после укола. При этом эффект длится не менее года. После введения препарата делать новую прививку можно только после перерыва.

«Интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса не должен составлять менее 28 дней», — подчеркнул Хрипун.

Поставить прививку от гриппа москвичи могут с 1 сентября. Для этого в столице откроют около 450 медицинских пунктов.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. Ее разработал Центр имени Гамалеи. Препарат назвали «Спутник V». Им уже заинтересовались в более чем 20 странах.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что партии разработанной вакцины начнут поставлять уже в сентябре. В первую очередь препарат получат медики и учителя. Министр еще раз подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на понедельник, 31 августа, в России зарегистрировали 995 319 случаев заражения, выздоровели 809 387 человек, умерли 17 176.