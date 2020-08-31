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    31 августа 2020, 12:49

    Между вакцинами от гриппа и COVID-19 посоветовали выдержать паузу

    Анатолий Минкин

    Реакция организма человека на одновременное присутствие вакцин от гриппа и коронавируса пока изучена мало. Поэтому между прививками должен быть перерыв не менее 28 дней. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
    Между вакцинами от гриппа и COVID-19 посоветовали выдержать паузу

    Он напомнил, что прививка от гриппа начинает действовать только через 10−15 дней после укола. При этом эффект длится не менее года. После введения препарата делать новую прививку можно только после перерыва.

    «Интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса не должен составлять менее 28 дней», — подчеркнул Хрипун.

    Поставить прививку от гриппа москвичи могут с 1 сентября. Для этого в столице откроют около 450 медицинских пунктов.

    Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. Ее разработал Центр имени Гамалеи. Препарат назвали «Спутник V». Им уже заинтересовались в более чем 20 странах.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что партии разработанной вакцины начнут поставлять уже в сентябре. В первую очередь препарат получат медики и учителя. Министр еще раз подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.

    По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на понедельник, 31 августа, в России зарегистрировали 995 319 случаев заражения, выздоровели 809 387 человек, умерли 17 176.

    Новости SMI.FM