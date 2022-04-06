Методику по выявлению аутизма до рождения ребенка разработали в США

В США научились выявлять первые признаки аутизма у ребенка по МРТ мозга на 25-й неделе беременности. Ученые изучили полученные в ходе исследования снимки на наличие характерных особенностей структуры мозга зародыша.

Работу провели специалисты Гарвардского университета, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Американской ассоциации изучения анатомии (ААА).

«Чем раньше мы будем выявлять подобные нарушения развития мозга, тем больше шансов у нас будет на подавление их последствий», — подчеркнула научный сотрудник университета Альпен Ортуг.

Ученым, добавила она, удалось выявить один из самых значимых маркеров развития аутизма. Им стал аномально большой объем островковых долей полушарий в мозге плода. При этом диагностировать болезнь у ребенка, полагают ученые, можно еще до родов — как раз при помощи МРТ-снимков. В университете изучили данные 39 беременных, которые проходили обследование в университетской клинике Гарварда.

Нейрофизиологи подтвердили существующую гипотезу о развитии аутизма еще до появления ребенка на свет. У такого плода есть нарушения или необычные особенности структуры нервной ткани, характерные для большинства детей-аутистов. У здоровых младенцев они отсутствуют.

Аутизм, выяснили ученые, развивается на фоне увеличения объема миндалевидного тела, островковых долей больших полушарий, лиры Давида и некоторых других областей мозга. Они видны уже на 25-й неделе беременности. Сделанные выводы помогут подбирать и применять стратегии по подавлению указанных аномалий развития мозга.