Здоровье 30 ноября 2022, 22:32 Метеозависимым россиянам рассказали, как пережить «барическую гору» Кардиолог Ашихмин посоветовал метеозависимым людям гулять и пить побольше воды

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Кардиолог Ярослав Ашихмин дал советы метеозависимым людям, чтобы проще пережить «барическую гору» — явление, при котором происходят резкие скачки атмосферного давления. Об этом сообщила «Парламентская газета».

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Чтобы справиться с плохим самочувствием, нужно пить побольше воды, гулять на свежем воздухе и постараться не нервничать. В такой период нежелательно переедать и активно заниматься спортом. Также ни в коем случае нельзя прекращать прием препаратов, которые назначил врач, уточнило ИА «Невские новости».