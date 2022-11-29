Здоровье 29 ноября 2022, 14:55 Метеозависимым россиянам рассказали, как бороться с последствиями «барической горы» Терапевт Тюльпина посоветовала метеозависимым людям гулять и пить побольше воды

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Синоптики спрогнозировали 29 ноября «барическую гору» — явление, при котором атмосферное давление резко повышается. Врач Елена Тюльпина дала советы, которые помогут метеозависимым людям легче пережить этот период, сообщил Пятый канал.

По словам врача, резкие скачки давления могут спровоцировать боли в голове и суставах, обострения старых травм и проблемы с аппетитом.

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Людям с метеочувствительностью в такие периоды следует отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок, уточнил сайт kp.ru. Но исключать активность совсем тоже не стоит.

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«И лучше всего если это будет ходьба на свежем воздухе. Прогулка обязательно с притоком кислорода», — рассказала Тюльпанова.

Также она рекомендовала высыпаться и поддерживать водный баланс в организме. Ложиться следует не позже 23:00, а пить воду с расчетом 30-35 миллилитров на килограмм.