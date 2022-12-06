Здоровье 06 декабря 2022, 13:43 Метеозависимым людям в период высокого атмосферного давления посоветовали пить больше воды

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Врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов в разговоре с «Российской газетой» рассказал, как вести себя метеозависимым людям в период высокого атмосферного давления.

По словам медика, если в такие дни ухудшается самочувствие, следует соблюдать режим работы и отдыха и пить больше воды.

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«Чтобы взбодриться, нужно принять контрастный душ. В рацион желательно добавить больше продуктов, богатых калием», — процитировало ИА Nation News терапевта.

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Все эти действия, по его словам, поддержат работу сердечной мышцы.