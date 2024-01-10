Здоровье 10 января 2024, 13:46 Метеозависимым людям порекомендовали отказаться от физических нагрузок во время резкой смены погоды

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с изданием NEWS.ru порекомендовала метеозависимым людям во время резкой смены погоды отказаться от тяжелых физических нагрузок в спортзале.

Как правило, смена погоды сопровождается повышением артериального давления, которое проявляется слабостью, головными болями и ломотой в суставах. В таком состоянии лучше оставаться дома, пить больше воды и соблюдать режим дня.

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«Организм не успевает адаптироваться к скачкам атмосферного давления и перестроиться, из-за чего самочувствие может внезапно ухудшиться. Особенно подвержены этому пожилые люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — сказала врач.