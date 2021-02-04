Метеозависимых россиян предупредили о ночных кошмарах из-за морозов

По информации синоптиков, в ближайшие сутки жителей столицы и Подмосковья ждет резкое похолодание. В ночное время температура будет опускаться до 10-15 градусов холода. Специалист предупредила, что из-за этого у людей могут возникнуть проблемы со сном.

«Изменения погоды могут оказывать воздействие на вегетативную нервную систему, а сон — это часть нервной вегетативной системы. А некоторые реакции, которые в организме происходят, накладываются на зрительные образы и могут выразиться в форме кошмаров», — пояснила Царева.

Эксперт обозначила три основные причины, по которым человеку снятся страшные сны. Первой из них являются отклонения в здоровье. Вторая — психологические конфликты. Речь идет о ссорах или волнительных ситуациях. Помимо прочего, кошмары свидетельствуют о том, что пора решаться на перемены в жизни.

Царева добавила, что сон является адаптацией к стрессу. Его можно использовать с выгодой, проигрывая ситуации, которые вызывают страх.