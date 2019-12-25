Метеорологи предупредили о приближении магнитных бурь
Специалисты отметили, что на Землю обрушится несколько сильных магнитных бурь в конце этого года. Метеочувствительным людям стоит поберечься. Об этом сообщил «Пятый канал».
По информации сайта «Утро.ру», эксперты предположили, что планета столкнется с двумя волнами геомагнитных возмущений. Первая атака солнечного ветра пройдет с 25 по 27 декабря, вторая — с 29 по 30 декабря. Лишь в праздничную ночь земляне смогут отдохнуть от геомагнитных возмущений.
Однако астрономы Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН не согласились с синоптиками. Они убеждены, что 25–30 изменений в магнитосфере не произойдет.