Метеорологи предупредили о приближении магнитных бурь

По информации сайта «Утро.ру», эксперты предположили, что планета столкнется с двумя волнами геомагнитных возмущений. Первая атака солнечного ветра пройдет с 25 по 27 декабря, вторая — с 29 по 30 декабря. Лишь в праздничную ночь земляне смогут отдохнуть от геомагнитных возмущений.

Однако астрономы Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН не согласились с синоптиками. Они убеждены, что 25–30 изменений в магнитосфере не произойдет.