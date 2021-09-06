Ученые нашли способ остановить метастазы рака груди

Российские ученые вместе с индийскими коллегами раскрыли механизм, приводящий к появлению метастаз при раке груди. Также им удалось найти генный «предохранитель», работа с которым может остановить развитие болезни.

Специалисты изучили поведение гена, который участвует в процессе образования метастаз в клетках рака молочной железы. Ученым удалось понять, как можно выключить работу этого гена, сообщила газета «Известия».

В дальнейшем авторы исследования планируют разработать таргетный препарат. Лекарство будет точечно воздействовать на определенные клетки, что сделает его безопаснее химиотерапии. При приеме препарата здоровые ткани не будут страдать.

Ученые обосновали теоретическую возможность такой разработки. Материал опубликовали в Scientific Reports в рамках проектов Российского научного фонда (РНФ). Над исследованием работали сотрудники Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, Московского государственного университета имени Ломоносова и индийского Университета Калькутты.