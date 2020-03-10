Место для коронавирусной больницы нашли в Москве

В Москве нашли площадку, где можно быстро возвести больницу для больных коронавирусом. Это малонаселенная территория за «бетонным» кольцом в Новой Москве.

В Москве выявлены единичные случаи заражения коронавирусом. Каждый случай заражения требует, чтобы на карантин были отправлены родные и близкие заболевшего — те, кто с ним контактировал. При этом город должен быть готов к любому развитию событий.

«Мы приняли решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1», — добавили в мэрии Москвы.

Новую больницу соорудят из конструкций, позволяющих обеспечить постройку объекта в кратчайшие сроки. Ее оснастят самым современным оборудованием. По периметру расположатся охрана и ограждение. Канализационные стоки отправят на автономные очистные сооружения, которые в свою очередь оборудуют системами обеззараживания.

Больницу построят в поселении Вороновском, неподалеку от деревни Голохвастово. Здесь живет немного народу, ближайшие жилые дома расположены в 250 метрах от периметра будущей больницы.