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    27 октября 2021, 17:32

    Места закончились в морге больницы Екатеринбурга — СМИ

    Ura.ru: тела умерших от ковида в больнице Екатеринбурга хранят в комнатах под кондиционерами из-за переполненного морга

    Анатолий Минкин

    Переполненные морги вынудили специалистов городской клинической больницы № 14 и бюро судебно-медицинской экспертизы переносить тела умерших от коронавирусной инфекции в комнаты с кондиционерами. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в похоронной службе города.

    Места закончились в морге больницы Екатеринбурга — СМИ

    Собеседник агентства пояснил, что для хранения трупов в больнице отвели траурный зал, так как там установлены кондиционеры.

    «Хуже дела обстоят в Свердловском областном патологоанатомическом бюро, где одной из умерших еще 22 октября женщине до сих пор не провели вскрытие», — заявил источник.

    По словам собеседника, ситуация резко ухудшилась в последние две недели. Также он отметил, что ритуальные агентства столкнулись с дефицитом гробов в условиях повышенного спроса.

    Пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков прокомментировал информацию о переполненном морге в больнице.

    «Морг работает с соблюдением режима хранения тел и проведения патологоанатомических исследований», — сказал он.

    По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 647 жителей. По оценке врачей, 922 пациента находятся в тяжелом состоянии.