Переполненные морги вынудили специалистов городской клинической больницы № 14 и бюро судебно-медицинской экспертизы переносить тела умерших от коронавирусной инфекции в комнаты с кондиционерами. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в похоронной службе города.

Собеседник агентства пояснил, что для хранения трупов в больнице отвели траурный зал, так как там установлены кондиционеры.

«Хуже дела обстоят в Свердловском областном патологоанатомическом бюро, где одной из умерших еще 22 октября женщине до сих пор не провели вскрытие», — заявил источник.

По словам собеседника, ситуация резко ухудшилась в последние две недели. Также он отметил, что ритуальные агентства столкнулись с дефицитом гробов в условиях повышенного спроса.

Пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков прокомментировал информацию о переполненном морге в больнице.

«Морг работает с соблюдением режима хранения тел и проведения патологоанатомических исследований», — сказал он.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 647 жителей. По оценке врачей, 922 пациента находятся в тяжелом состоянии.