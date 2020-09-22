Места для больных СОVID-19 в российских больницах оказались заполнены на 81%

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в сентябре выросла на 31%, сообщили в Минздраве. Всего больницы заполнены зараженными на 81%. Это те места, которые выделил коечный фонд для больных COVID-19. Общий объем мест составляет 126,2 тысячи мест.

Получается, что суточный прирост пациентов снова достиг уровня двухмесячной давности. Однако эксперты уверены, что активный прирост для российский медиков уже не самая сложная задача. Полугодовой опыт борьбы с вирусом нового типа помогает врачам с каждым разом справляться с инфекцией все лучше и лучше.

«Отметим, что на случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный потенциал, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации», — сообщили газете «Известия» в Минздраве.

Многие думают, что рост возник из-за открытых границ и частых перелетов. Но инфекционист Евгений Тимаков с такой версией не согласен. По его мнению, все дело в беспечности россиян. Кто-то забывает надеть маску, а кто-то и вовсе не верит, что вирус существует.

Также в Минздраве пояснили, что власти каждого региона вправе сами решать, нужно ли ужесточать масочный режим. Тем временем в столичном ведомстве заверили, что ситуация с заболеваемостью находится под контролем у специалистов. Врачи и койки готовы к любому развитию событий.