Места для больных СОVID-19 в российских больницах оказались заполнены на 81%
Получается, что суточный прирост пациентов снова достиг уровня двухмесячной давности. Однако эксперты уверены, что активный прирост для российский медиков уже не самая сложная задача. Полугодовой опыт борьбы с вирусом нового типа помогает врачам с каждым разом справляться с инфекцией все лучше и лучше.
«Отметим, что на случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный потенциал, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации», — сообщили газете «Известия» в Минздраве.
Многие думают, что рост возник из-за открытых границ и частых перелетов. Но инфекционист Евгений Тимаков с такой версией не согласен. По его мнению, все дело в беспечности россиян. Кто-то забывает надеть маску, а кто-то и вовсе не верит, что вирус существует.
Также в Минздраве пояснили, что власти каждого региона вправе сами решать, нужно ли ужесточать масочный режим. Тем временем в столичном ведомстве заверили, что ситуация с заболеваемостью находится под контролем у специалистов. Врачи и койки готовы к любому развитию событий.