Россиянам объяснили, о каких заболеваниях свидетельствует появления мушек перед глазами | 360°

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Россиянам объяснили, о каких заболеваниях свидетельствует появления мушек перед глазами

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Врач-офтальмолог Любовь Романова рассказала сайту «Аргументы и факты», что о развитии различных заболеваний может свидетельствовать появление мушек перед глазами.

Отмечается, что появление таких мушек может указывать на высокий уровень стресса или отравление. Также они могут быть симптомом нарушений обмена веществ и близорукости.

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«Вероятнее всего, речь идет о заболевании стекловидного тела глаза, однако это также может быть патологией хрусталика, сетчатки, зрительного нерва, зрительных проводящих путей и зрительных центров головного мозга», — цитируют Романову «Известия».

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