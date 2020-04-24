Месячный младенец победил коронавирус в Таиланде

Пациент является самым юным зараженным коронавирусом.

Висал Муласар, педиатр, разработал для ребенка особую стратегию лечения. Малышу давали лекарства на постоянной основе в течение 10 дней. Медики пристально наблюдали за его состоянием. Предстояло понять, что и как работает. Спустя несколько дней рентген показал, что состояние малыша улучшается.

На примере самого юного пациента удалось показать, что дети могут заболеть COVID-19. Однако болезнь протекает в легкой форме.