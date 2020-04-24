Месячный младенец победил коронавирус в Таиланде
В Таиланде от коронавируса излечился месячный младенец. Врачи сделали для него «коктейль» из антивирусных препаратов. Об этом сообщил «Царьград».
Пациент является самым юным зараженным коронавирусом.
Висал Муласар, педиатр, разработал для ребенка особую стратегию лечения. Малышу давали лекарства на постоянной основе в течение 10 дней. Медики пристально наблюдали за его состоянием. Предстояло понять, что и как работает. Спустя несколько дней рентген показал, что состояние малыша улучшается.
На примере самого юного пациента удалось показать, что дети могут заболеть COVID-19. Однако болезнь протекает в легкой форме.