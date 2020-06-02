Месячного малыша вылечили от COVID-19 в России

Малышу всего месяц, он заразился коронавирусом вместе со своей мамой, но оба переболели в легкой форме. По словам главврача детской инфекционной больницы Сергея Китайчика, сейчас в клинике — 20 детей с подтвержденным COVID-19. Тяжелых случаев заболевания у них нет.

«Я бы посоветовал родителям быть внимательнее к соблюдению санитарных правил, чтобы не заразить опасной инфекцией собственных детишек. По-прежнему надо избегать массовых мероприятий, контактов детей с другими людьми», — заявил Сергей Китайчик.

Ранее врач и создатель сети клиник «Мать и дитя" рассказал, как часто передается коронавирус от беременной к новорожденному. По его практике, из 18 рожениц в клинике ни у одного из новорожденных не выявили COVID-19. А по словам представителя Роспотребнадзора, заболевание у детей в основном протекает в легкой форме с повышением температуры, но бывают и исключения.