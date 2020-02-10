Меры безопасности усилят в общественном транспорте Башкирии

На данный момент медпункты находятся на вокзалах и в аэропортах. Там есть необходимые лекарства.

В общественном транспорте и местах массового скопления людей усилят контроль за соблюдением дезинфекционного режима. Кроме того, уделят внимание выявлению и профилактики больных с подозрением на коронавирус.