    10 февраля 2020, 16:15

    Меры безопасности усилят в общественном транспорте Башкирии

    Анастасия Кременчугская

    Меры по предупреждению распространения коронавируса примут в Башкирии. Повышенные меры безопасности введут в общественном транспорте, написал сайт ToDay News Ufa.

    На данный момент медпункты находятся на вокзалах и в аэропортах. Там есть необходимые лекарства.

    В общественном транспорте и местах массового скопления людей усилят контроль за соблюдением дезинфекционного режима. Кроме того, уделят внимание выявлению и профилактики больных с подозрением на коронавирус.