Мэр Уфы умер из-за осложнений от COVID-19

Глава республики сообщил, что после 35 дней тяжелой болезни умер глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. После заражения коронавирусом у него диагностировали пневмонию, которая привела к серьезным осложнениям.

Радий Хабиров выразил искренние соболезнования родным и близким умершего градоначальника.

Ульфат Мустафин занимал пост главы администрации Уфы с октября 2018 года. До этого момента он занимал должность директора регионального отделения Газпром газораспределение Уфа».

По данным Минздрава Башкирии, на четверг, 29 октября, в регионе выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных с начала пандемии составило 10 568 человек. Всего за время пандемии от последствий COVID-19 в регионе умер 51 человек.