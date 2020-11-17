Мэр Сочи обратился к туристам и «удаленщикам»

Многие гостиницы в Сочи уже зарезервированы на новогодние праздники. Кроме того, в город перебираются жители других регионов, сообщил мэр Алексей Копайгородский. Он призвал приезжих строго соблюдать меры против коронавируса, чтобы не пришлось вводить ограничения.

«Мы стоим на пороге зимнего сезона... Бронирование активное, многие отели и гостиницы зарезервированы на 90%», — сообщил мэр в Instagram.

Он добавил, что в Сочи также растет постоянное население. Если к 1 сентября в школы города пошли 72 тысячи учеников, то по состоянию на 1 ноября их число увеличилось до 73 тысяч — «это практически еще одна школа».

«Семьи с детьми приезжают к нам со всей страны. Кто-то — на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удаленке», — перечислил градоначальник.

Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены в Сочи апартаменты Алексей Копайгородский мэр Сочи

Он также заявил, что «сочинское радушие и гостеприимство» возможно только благодаря сдерживанию распространения COVID-19. И призвал носить маски в помещениях и на улице в местах массового скопления людей.