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    17 ноября 2020, 02:26

    Мэр Сочи обратился к туристам и «удаленщикам»

    Кирилл Фролов

    Многие гостиницы в Сочи уже зарезервированы на новогодние праздники. Кроме того, в город перебираются жители других регионов, сообщил мэр Алексей Копайгородский. Он призвал приезжих строго соблюдать меры против коронавируса, чтобы не пришлось вводить ограничения.
    Мэр Сочи обратился к туристам и «удаленщикам»

    «Мы стоим на пороге зимнего сезона... Бронирование активное, многие отели и гостиницы зарезервированы на 90%», — сообщил мэр в Instagram.

    Он добавил, что в Сочи также растет постоянное население. Если к 1 сентября в школы города пошли 72 тысячи учеников, то по состоянию на 1 ноября их число увеличилось до 73 тысяч — «это практически еще одна школа».

    «Семьи с детьми приезжают к нам со всей страны. Кто-то — на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удаленке», — перечислил градоначальник.

    Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены в Сочи апартаменты

    Алексей Копайгородскиймэр Сочи

    Он также заявил, что «сочинское радушие и гостеприимство» возможно только благодаря сдерживанию распространения COVID-19. И призвал носить маски в помещениях и на улице в местах массового скопления людей.