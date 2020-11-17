Мэр Сочи обратился к туристам и «удаленщикам»
«Мы стоим на пороге зимнего сезона... Бронирование активное, многие отели и гостиницы зарезервированы на 90%», — сообщил мэр в Instagram.
Он добавил, что в Сочи также растет постоянное население. Если к 1 сентября в школы города пошли 72 тысячи учеников, то по состоянию на 1 ноября их число увеличилось до 73 тысяч — «это практически еще одна школа».
«Семьи с детьми приезжают к нам со всей страны. Кто-то — на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удаленке», — перечислил градоначальник.
Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены в Сочи апартаменты
Он также заявил, что «сочинское радушие и гостеприимство» возможно только благодаря сдерживанию распространения COVID-19. И призвал носить маски в помещениях и на улице в местах массового скопления людей.