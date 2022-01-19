Мэр Новокузнецка назвал страхи противников вакцинации «средневековой теменью»

Идея противников прививок от коронавируса, что вместе с препаратом к ним в организм попадут опасные вещества, — это «средневековая темень». С таким заявлением выступил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Как сообщило издание NGS42, об этом градоначальник заявил в прямом эфире программы «Утро с мэром».

Глава города заявил, что он лично знаком с некоторыми противниками прививок, с чьей позицией ему приходится постоянно спорить.

«Они говорят, что это (вакцина — прим. ред.) — зараза и в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень. Такие непросвещенные мысли посещают людей», — пожаловался Кузнецов.

Мэр города отметил, что сделать прививку от коронавируса сегодня нужно обязательно, так как это единственный шанс на выход из пандемии. Градоначальник напомнил, что уже в ближайшее время в Кузбассе начнется распространение штамма «омикрон», а вовремя сделанная прививка — это возможность перенести инфекцию в легкой форме.