Мэр Москвы Собянин допустил ужесточение ковидных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти будут принимать все необходимые меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Градоначальник сообщил об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

«Будем контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения», — процитировало Собянина РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее назвала ситуацию с ковидом в РФ напряженной. Массовые мероприятия отменены по всей стране. Заболеваемость особенно растет среди пожилых людей. Попова также заявила о недостаточном контроле за соблюдением масочного режима.

Уровень вакцинации в России недостаточен, а заболеваемость растет в большинстве регионов, заявил ранее глава правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр сказал, что власти будут принимать все необходимые меры на федеральном уровне.

За прошлые сутки в России выявили более 25,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли 883 человека.