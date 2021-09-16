Мэр Москвы рассказал о реконструкции Боткинской больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 27 сентября после капитального ремонта откроется Центр амбулаторной онкологической помощи, который разместится в корпусе № 28 городской клинической больницы имени С. П. Боткина. По его словам, здание полностью перестроили и модернизировали. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра.

«Тут не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и сам дизайн, сама обстановка максимально комфортны для пациентов клиники и врачей», — рассказал Собянин во время посещения медучреждения.

Обновленный Центр рассчитан на 160 тысяч консультаций в год. Попасть на прием к онкологу можно будет без задержек и очередей. В нем будут работать сотрудники четырех онкологических отделений, которые до этого находились в разных районах ЗАО.

Помимо реконструкции Центра амбулаторной онкологической помощи, завершился капремонт еще двух корпусов — хирургического (№ 7) и пищеблока (№ 8). До конца года планируется закончить обновление паллиативного корпуса (№ 6) и Межокружного нефрологического центра (корпус № 11).