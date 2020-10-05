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    05 октября 2020, 14:30

    Мэр Краснодара обратился к бизнесменам за помощью для больниц

    Полина Петрова

    Мэр Краснодара Евгений Первышов обратился в своем Теlеgrаm-канале к местным предпринимателям за помощью для медицинских учреждений. Причиной этому стало обострение эпидемиологической обстановки в регионе.
    Мэр Краснодара обратился к бизнесменам за помощью для больниц

    Глава города сообщил о росте количества обращений в больницы. Из-за этого возросла нагрузка на автомобили скорой помощи. По его словам, увеличить скорость прибытия бригад поможет покупка дополнительных 20-30 машин, информирует радио «Говорит Москва».

    Мэр вспомнил, что во время карантина краснодарские бизнесмены помогали медучреждениям средствами защиты и аппаратами ИВЛ. Он выразил свою благодарность по отношению к добровольцам.

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