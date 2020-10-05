Мэр Краснодара обратился к бизнесменам за помощью для больниц

Глава города сообщил о росте количества обращений в больницы. Из-за этого возросла нагрузка на автомобили скорой помощи. По его словам, увеличить скорость прибытия бригад поможет покупка дополнительных 20-30 машин, информирует радио «Говорит Москва».

Мэр вспомнил, что во время карантина краснодарские бизнесмены помогали медучреждениям средствами защиты и аппаратами ИВЛ. Он выразил свою благодарность по отношению к добровольцам.