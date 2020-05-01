Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусом

Тест на коронавирус показал положительный результат у мэра дагестанского Буйнакска Исламудина Нургудаева. По предписанию Роспотребнадзора глава города ушел на самоизоляцию. Об этом он сам написал на своей странице в Instagram.

В своем сообщении Нургудаев отметил, что предпринимал все меры, чтобы не заразиться. Однако первый же тест показал положительный результат.

«Я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — написал глава города.

Он уточнил, что будет контролировать ситуацию в городе и постоянно находиться на связи с коллегами по телефону и видеосвязи. На время его отсутствия исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Шамиль Исаев.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Дагестане составляет 1553 человека. Из них выздоровели 114 пациентов, скончались — 12.