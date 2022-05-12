Испания начнет отправлять женщин в «менструальный отпуск»

В Испании решили отправлять в отпуск женщин, которые страдают от сильных менструальных болей. Страна станет первой среди западных государств, пошедших на подобную меру.

Испанкам разрешат брать до трех дней в месяц в период менструации, сообщила газета The Telegraph. Новый план реформ, в котором предусмотрена такая возможность, правительство Испании должно одобрить на следующей неделе.

Менструальный отпуск предоставляют только некоторые азиатские страны, в том числе Япония, Южная Корея, Индонезия, а также Замбия.

В Испанском сообществе гинекологов и акушеров отметили, что около трети женщин во время менструации страдают от сильной боли — дисменореи. Ее симптомы включают острую боль в животе, головную, диарею и лихорадку.

В рамках реформы предусмотрели и другие меры поддержки женщин. Например, испанские школы обяжут предоставлять гигиенические прокладки девочкам, которые в них нуждаются. А из отпускной цены на прокладки и тампоны хотят исключить НДС.