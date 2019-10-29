Меньше соли и алкоголя. Врачи рассказали, как уберечься от инсульта

Стремительный темп современной жизни и сопутствующие ему стрессы привели к тому, что инсульт значительно «помолодел». Чтобы уберечься от фатального кровоизлияния, британские врачи рекомендуют следить за артериальным давлением, есть меньше соли и заниматься физкультурой.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на врачей Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, высокое давление — это главный фактор риска инсульта.

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«К сожалению, при развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не понимают, что они есть. Поэтому очень важно регулярно измерять давление и принимать меры для поддержания его на здоровом уровне», — приводит агентство слова представителя британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.

Также британские врачи настоятельно рекомендуют сбалансированно питаться, нагружать себя физической активностью и полностью отказаться от вредных привычек.

Очень важно максимально снизить количество потребляемой соли — этот самый популярный в мире усилитель вкуса оказывает негативное влияние на кровяное давление.

Буквально несколько часов в неделю быстрой ходьбы или езды на велосипеде также позволят снизить риски инсульта почти на 30%.

Особое внимание врачи рекомендуют обратить на вредные привычки: курение сужает кровеносные сосуды, а спиртное повышает давление. От сигарет и алкоголя стоит отказаться всем без исключения.

Своими рекомендациями медики NHS поделились во Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day), который отмечается 29 октября. Он был установлен в 2006 году.