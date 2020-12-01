Меньше четверти коек для ковидных больных осталось свободны в России
Худшая ситуация с коронавирусом в Калининградской области и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Несмотря на то, что на амбулаторном лечении сейчас находятся около 79% пациентов, и в большинстве регионов их обеспечивают необходимыми лекарствами, увеличивается количество пациентов, кому нужна реанимация. Мурашко уточнил, что мест для таких больных хватает.
«В стационарных учреждениях находится в общей сложности 217 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее и 16 тысяч пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики», — привело РИА «Новости» слова министра.
Существует проблема с некоторыми лекарствами, в том числе и с фавипиравиром, который используется для лечения зараженных коронавирусом. Минздрав планирует заказать поставку из-за рубежа.
Мурашко также сообщил, для помощи российским врачам в борьбе с СОVID-19 дополнительно привлекли около 10 тысяч машин, а более 50 тысяч студентов-медиков направлены в больницы.
Министр здравоохранения добавил, что во все регионы страны доставили вакцину против гриппа.