Меньше 5 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

Всего в нашей стране за период пандемии коронавирусом заразились 922 853 человека. Инфекция привела к летальному исходу 15 685 человек. При этом вылечились от COVID-19 более 732 тысяч жителей страны.

Больше всего инфицированных за сутки обнаружено в Москве — 688 человек, на втором месте Петербург — там зафиксировали 163 новых заболевших COVID-19. В тройке лидеров также Московская область, где нашли 150 зараженных. Сразу за ней — Свердловская область (150 человек) и Ставропольский край (129).

Ранее стало известно, что уже через неделю может начаться третий этап испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали специалисты центра имени Гамалеи. Эксперты считают, что Минздрав не станет тянуть с исследованиями из-за повышенного внимания как российской, так и мировой общественности к новому препарату.

На третьем этапе добровольцев, которым ставят вакцину, не будут госпитализировать. Все процедуры проведут в домашних условиях, в больницу им нужно будет приходить, чтобы сдавать кровь, а также чтобы привиться повторно.