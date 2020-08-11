Меньше 5 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали в России

За минувшие сутки в России зафиксировали 4945 новых случаев коронавируса, всего — 897 599, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Самый большой прирост за сутки значится за Москвой — 694 случая. Далее идет Свердловская область — 168, Санкт-Петербург — 157 и Московская область — 154 случая.

За день погибли от COVID-19 130 человек. За все время пандемии от вируса скончалось - 15 131.

По данным оперштаба, всего выздоровели 703 175 человек. За минувшие сутки - 6 494.

Медики продолжают проводить тесты на выявление коронавируса. На сегодняшний день провели 31 млн тестов.

Лаборатории Московской области провели 1560 627 исследований на наличие нового коронавируса. Тест делали в том числе недавно прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сообщает Роспотребнадзор Московской области.

Ранее стало известно, что тяжесть протекания заболевания коронавирусом зависит от генетической предрасположенности.