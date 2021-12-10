Меньше 31 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России третий день подряд

В России за последние сутки выявлено 30 873 случая COVID-19. Это на 2,2% больше, чем накануне. Также за сутки из-за коронавируса умерли 1176 человек.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 3477, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. На втором месте Санкт-Петербург — 2267. В Московской области обнаружено за последние сутки 1712 новых случаев заражения коронавирусом.

При этом выздоровевших за сутки больше, чем заболевших, — 35 657 человек.

Всего в России столкнулись с коронавирусом 9 956 679 человек, из них выздоровели 8 673 518 человек.

Количество умерших за сутки остается на высоком уровне — 1176 летальных случаев. За весь период пандемии России потеряла из-за коронавируса 287 180 человек.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 398 746 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В мире появился новый штамм коронавируса «омикрон». Некоторые вирусологи считают, что он положит конец пандемии, другие боятся, что новый вариант вируса опаснее предыдущих. Но пока нельзя уверенно сказать, кто из них прав, штамм требует тщательного изучения. Однако в России уже зафиксировано четыре случая заражения этим вариантом вируса.