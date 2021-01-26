Меньше 18,3 тысячи новых заболевших COVID-19 выявили в России впервые с октября

Всего в России с весны новый вирус обнаружили у 3 756 931 человек, выздоровели 3 174 561 пациентов, скончались — 70 482. Медики сделали уже 100 миллионов ПЦР-тестов.

Больше всего зараженных за сутки зафиксировали в Москве. В столице 2317 новых случаев — на 2,7% меньше, чем вчера. Победили болезнь — 5572 пациентов, погибли 70 человек — прирост составил 14,8%.

В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 1510 горожан — это на 28,6% меньше, по сравнению с понедельником. Из больниц выписали 2422 пациентов, погибли 58 человек — почти на 2% меньше.

Замыкает тройку Московская область, где коронавирус за прошедшие 24 часа выявили у 1129 жителей — почти на 3% меньше, чем в начале рабочей недели. Выздоровели и выписались 1202 человека, умерли 35 пациентов — прирост составил 66,7%. С начала пандемии в Московской области сделали 5 618 818 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

В Чукотском автономном округе меньше всего зараженных — всего пять. В Ненецком автономном округе — шесть.