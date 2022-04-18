Меньше 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За сутки в России выявлено 9434 новых случая COVID-19. Заболеваемость растет только в четырех регионах страны, сообщили в оперштабе.

Госпитализированы 1058 человек, что на 27,2% меньше, чем в предыдущие сутки. Выписаны в связи с выздоровлением 14 324 человека, это на 13,2% меньше, чем днем ранее. Зафиксировано 213 летальных случаев. Показатель госпитализаций на 100 тысяч населения за неделю составил 12,9, заболеваемости — 51,95. Это на 7,4 и 20,4% соответственно меньше, чем неделей ранее. Полную вакцинацию прошли свыше 86,2 миллиона человек. На сегодня коллективный иммунитет в России достигает 45,1%. В Подмосковье за время пандемии сделали уже 17 234 237 тестов.

Ранее ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали методику, с помощью которой можно определять, каким именно штаммом заразился человек. Для анализа достаточно взять у пациента мазок и провести поэтапное исследование.