Menopause: массаж ног облегчает симптомы климакса | 360°

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Menopause: массаж ног облегчает симптомы климакса

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Турецкие ученые из Каратекинского университета и Университет Амасья выяснили, что массаж ног способен облегчать симптомы климакса, в том числе приливы и нарушения сна. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на Menopause.

Регулярный массаж ног помогает дольше спать и лучше высыпаться. Также он в целом улучшает самочувствие женщин после менопаузы.

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«Это небольшое исследование с участием турецких женщин показывает, как простое и недорогое вмешательство, такое как массаж ног, может облегчить эти неприятные симптомы у женщин в постменопаузе», — заключили ученые.

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