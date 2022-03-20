Менее трех тысяч человек с COVID-19 госпитализировали в России за сутки

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 2551 человека. Это на 44,1% меньше, чем накануне, сообщил оперштаб.

Всего за прошедшие 24 часа выявили 31 035 новых случаев COVID-19.

Выздоровели 74 567 человек — это на 22% меньше по сравнению с 19 марта, скончались 434 человека.

В Москве выявили 928 новых случаев, в больницу доставили 116 заболевших. Поправились 988 пациентов, умер 31 человек.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальную вакцину от коронавируса можно будет использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». В ходе исследований медики поймут, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.