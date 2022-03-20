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    20 марта 2022, 11:59

    Менее трех тысяч человек с COVID-19 госпитализировали в России за сутки

    Оперштаб: за сутки в России госпитализировали 2551 человека с коронавирусом

    Максим Зинкин

    За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 2551 человека. Это на 44,1% меньше, чем накануне, сообщил оперштаб.

    Менее трех тысяч человек с COVID-19 госпитализировали в России за сутки

    Всего за прошедшие 24 часа выявили 31 035 новых случаев COVID-19.

    Выздоровели 74 567 человек — это на 22% меньше по сравнению с 19 марта, скончались 434 человека.

    В Москве выявили 928 новых случаев, в больницу доставили 116 заболевших. Поправились 988 пациентов, умер 31 человек.

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальную вакцину от коронавируса можно будет использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». В ходе исследований медики поймут, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.