14 марта 2023, 13:12
Менее 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в России впервые с 7 февраля
Оперштаб сообщил о 9526 случаях ковида в России за сутки
Уровень заболеваемости COVID-19 в России вернулся к показателям конца зимы. За последние сутки вирус подтвердился у 9526 человек — это минимум с 7 февраля, сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.
«Выявили 9526 новых случаев COVID-19», — уточнили в ведомстве.
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Число случаев выздоровления после перенесенного заболевания увеличилось за сутки на 12 406, превысив вчерашний показатель — 9476.
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За 24 часа в больницу с коронавирусом доставили 1840 россиян, что примерно в три раза больше показателя в понедельник, 13 марта. Число госпитализаций увеличилось в 73 регионах, а в шести уменьшилось.
В Московской области с начала пандемии сделали 21 001 489 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Неделю назад, 8 марта, в России зафиксировали более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в России и в мире
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