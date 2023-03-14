Здоровье 14 марта 2023, 13:12 Менее 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в России впервые с 7 февраля Оперштаб сообщил о 9526 случаях ковида в России за сутки РИА «Новости»

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Уровень заболеваемости COVID-19 в России вернулся к показателям конца зимы. За последние сутки вирус подтвердился у 9526 человек — это минимум с 7 февраля, сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

«Выявили 9526 новых случаев COVID-19», — уточнили в ведомстве.

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Число случаев выздоровления после перенесенного заболевания увеличилось за сутки на 12 406, превысив вчерашний показатель — 9476.

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За 24 часа в больницу с коронавирусом доставили 1840 россиян, что примерно в три раза больше показателя в понедельник, 13 марта. Число госпитализаций увеличилось в 73 регионах, а в шести уменьшилось.

В Московской области с начала пандемии сделали 21 001 489 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Неделю назад, 8 марта, в России зафиксировали более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.