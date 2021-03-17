Менее 9 тысяч случаев ковида выявили в России впервые с 1 октября

В течение прошедших суток российские медики выявили 8998 новых случаев COVID-19. Последний раз менее девяти тысяч было 1 октября. За год пандемии в России зафиксировали 4 418 436 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от ковида умерли 427 человек. Всего болезнь унесла 93 364 жизни. За сутки выздоровели 10 755 заразившихся. С марта прошлого года от COVID-19 вылечились 4 024 975 пациентов.

В рейтинге регионов-лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев болезни изменений не произошло. На первых трех местах остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область с показателями +1201, +927 и +436 соответственно.

После начала пандемии коронавируса 11 марта 2020 года летом наступило затишье. Повторная вспышка произошла в сентябре. С начала 2021 года эпидемическая ситуация начала постепенно выравниваться. В России с декабря идет масштабная вакцинация во всех регионах. Специалисты уверены, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить более половины страны.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в Италии будут производить каждый месяц до 10 миллионов доз нашей вакцины от коронавируса «Спутник V». Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков анонсировал поступление вакцины «КовиВак» от Центра имени Чумакова в гражданский оборот на днях.