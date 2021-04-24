Менее 9 тысяч новых случаев коронавируса снова выявили в России

За последние сутки в России зафиксировано 8828 новых случаев заражения коронавирусом. Пациентов с инфекцией обнаружили в 82 регионах страны. Выздоровели 9254 человека, еще 399 скончались.

Об этом сообщил оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«За последние сутки в России выявлено 8828 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни», — сказано в сообщении.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 2541. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где заболели 689 человек. Третье место заняла Московская область — там выявили 596 новых случаев заражения коронавирусом.

В 65 регионах за сутки зафиксировали меньше 100 новых случаев заражения. Самый низкий показатель продемонстрировала Республика Тыва — там заболел всего один человек.

С начала пандемии коронавируса в России выявили 4 753 789 случаев коронавируса. За весь период выздоровели 4 380 468 человек, еще 107 900 пациентов скончались.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество может взять пандемию под контроль через несколько месяцев. При этом он уточнил, что сейчас коронавирус продолжает быстро распространяться.