Менее 800 человек умерли от ковида в России за сутки впервые за неделю

Число умерших от ковида жителей России за сутки не превысило 800. Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом скончались 799 заболевших. С марта прошлого года болезнь унесла 172 909 жизней. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с SARS-CoV-2.

Медики за 24 часа выявили 20 914 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Число заболевших за все время пандемии достигло 6 663 473. Выздоровели за сутки 20 713 человек. Всего — 5 939 037.

Санкт-Петербург впервые за долгое время обошел Москву по числу выявленных за сутки случаев болезни. В Северной столице зафиксировали 1636 новых случаев ковида, в Москве — 1590, в Московской области — 1240.

Эпидемическая ситуация резко ухудшилась в России в начале лета. Власти на местах ввели жесткие ковидные ограничения, которые помогли ускорить процесс масштабной вакцинации. Сейчас все гораздо лучше — заболеваемость начала падать, санитарные меры постепенно отменяют.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о розыгрыше денег среди привитых россиян с 1 сентября. Прошедшие вакцинацию от коронавируса смогут получить по 100 тысяч рублей.