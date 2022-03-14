Менее 42 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России впервые с конца января

За сутки в России выявили 41 055 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Это минимальная цифра с 20-х чисел января 2022 года.

За прошедшие 24 часа госпитализировали 2712 человек, данный показатель уменьшился на 15% по сравнению с 13 марта. Выздоровели 105 243 человека — это на 18,2% меньше по сравнению с 13 марта, скончались 533 человека.

При этом в Москве, которая долгое время находилась на первом месте по количеству заразившихся, выявили 957 новых случаев, в больницу доставили 169 заболевших. Поправился 1061 пациент, умерли 44.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 44,9%. Показатель заболеваемости COVID-19 за минувшую неделю на 100 тысяч населения составил 246,2 и снизился на 41,4% по сравнению с предыдущей неделей.

В связи со спадом заболеваемости в регионах России постепенно снимают ковидные ограничения. Так, в Новосибирской области с 18 марта отменяют QR-коды для посещения театров и кинотеатров, об этом писал RТ. В Адыгее с 11 марта отменены QR-коды при посещении кинотеатров, кафе, ресторанов, спортивных учреждений, объектов культуры, а также при заселении в гостиницы и на базы отдыха.

Кроме того, отменены введенные еще весной 2020 года ограничения на полеты из России в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Армению, Киргизию, Иран, Таджикистан и Туркмению.