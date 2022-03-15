Менее 37 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

За сутки в России выявили 36 678 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе.

За прошедшие 24 часа госпитализировали 7273 человек, данный показатель увеличился на 168,2% по сравнению с 14 марта. Выздоровели 118 372 человека — это на 12,5% больше по сравнению с 14 марта, скончались 558 человек.

При этом в Москве, которая долгое время находилась на первом месте по количеству заразившихся, выявили 999 новых случаев, в больницу доставили 193 заболевших. Поправились 1358 пациентов, умер 41 человек.

Накануне в Московской области полностью отменили социальную дистанцию и ношение защитных масок, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно улучшается.

Всего в регионе было проведено 16 373 938 тестов на коронавирус, включая ПЦР.