Менее 33 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

За сутки в России выявили 32 958 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе.

За прошедшие 24 часа госпитализировали 4564 человека, данный показатель уменьшился на 17,2% по сравнению с 18 марта. Выздоровели 95 558 человек — это на 9% меньше по сравнению с 18 марта, скончались 45 человек.

В Москве выявили 928 новых случаев, в больницу доставили 171 заболевшего. Поправились 1593 пациента, умерли 30 человек.

В Московской области полностью отменили ношение защитных масок и социальную дистанцию, поскольку эпидемическая обстановка в регионе постепенно улучшается.

Полную вакцинацию от коронавируса с начала пандемии прошли 84 914 186 жителей России, коллективный иммунитет составляет 51,7%.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков исключил рост заражения коронавирусом среди россиян после отмены масочного режима.