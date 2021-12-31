Менее 21 тысячи случаев ковида выявили за сутки в России впервые с сентября

В России за сутки выявили 20 638 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это почти на 500 человек меньше, чем днем ранее.

У 8,3% из новых заразившихся не было клинических проявлений болезни. Лидерами по числу новых случаев коронавируса по-прежнему остаются Москва (2738), Санкт-Петербург (1529), Московская область (1197). Меньше всего выявленных случаев ковида в Ненецком и Чукотском административных округах — шесть и три соответственно.

Всего с начала пандемии в России выявили 10 499 982 случая заражения коронавирусом.

За сутки от ковида скончались 912 человек. Общее число умерших из-за коронавируса с учетом последних данных равно 308 039.

Полностью выздоровели 40 692 человека. За все время пандемии в России побороть болезнь удалось 9 463 919 заболевшим.

Полную вакцинацию от коронавируса в России на настоящий момент прошли 74 539 609 человек.