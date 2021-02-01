Менее 18 тысяч случаев ковида выявили в России впервые за 5 дней

Российские медики за сутки выявили 17 648 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Это на 711 меньше, чем днем ранее, сообщил оперштаб.

За все время пандемии в нашей стране выявили 3 868 087 случаев болезни. За последние 24 часа от последствий заражения коронавирусом умерли 437 человек. С марта прошлого года — 73 619 заболевших.

За сутки выздоровели 18 169 пациентов. Всего болезнь победили 3 318 173 человека.

На первом месте по числу ежесуточно выявляемых случаев ковида оказалась Москва (+2037). Второе место у Санкт-Петербурга (+1842). На третьем месте Московская область (+1068). В Подмосковье с начала пандемии сделали 5 765 180 тестов на коронавирус, об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

В последнее время ситуация с распространением коронавируса в России постепенно начала стабилизироваться. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, весной подъема заболеваемости ковидом не будет. Он отметил, что отменить все ранее введенные ограничения можно будет, если индекс распространения заболевания станет меньше 0,7. Пока расслабляться и говорить о возвращении к нормальной жизни еще рано.