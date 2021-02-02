Менее 17 тысяч случаев ковида за сутки выявили в России впервые с октября

За прошедшие сутки российские медики выявили 16 643 случая COVID-19. Такого не было с конца октября. По данным оперштаба, общее число выявленных случаев болезни достигло 3 884 730.

В течение 24 часов от последствий заражения коронавирусом скончались 539 пациентов. Жертвами ковида стали 74 158 человек. За сутки болезнь победили 22 372 заразившихся. Всего 3 340 545 человек.

На первом месте по числу выявленных за прошедшие день и ночь случаев COVID-19 Москва (+1701). Чуть меньше случаев заражения выявили в Санкт-Петербурге (+1484). На третьем месте Московская область (+1053). В Подмосковье с начала пандемии сделали 5 777 250 тестов на коронавирус, об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

В России уже началась масштабная вакцинация от коронавируса. Эпидемическая ситуация начала стабилизироваться после повторной вспышки 2019-nCoV в сентябре прошлого года. Власти планируют привить более половины населения страны без учета переболевших ковидом и детей. По мнению специалистов, этого хватит, чтобы сформировать коллективный иммунитет, который является главным условием отмены ограничений и возвращения к нормальной жизни. Прививочные пункты работают во всех регионах России.