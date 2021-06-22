Менее 17 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки впервые с прошлой пятницы

За прошедшие сутки российские медики выявили 16 715 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это число не превысило отметку в 17 тысяч впервые с 18 июня. Об этом сообщил оперштаб.

Общее число выявленных в стране случаев болезни с марта прошлого года достигло 5 350 919. В течение суток от последствий заражения коронавирусом умерли еще 546 заболевших. Ковид унес 130 347 жизней. Со вчерашнего дня выздоровели 11 117 человек, всего — 4 889 450.

Первые три места в списке регионов — лидеров по числу выявляемых случаев заболевания занимают Москва (+6555), Московская область (+1871) и Санкт-Петербург (+1068).

В Подмосковье с начала пандемии сделали 8 605 467 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в начале лета. В течение месяца уровень заболеваемости ковидом постоянно растет. Власти некоторых регионов ввели повторные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. Во всей стране с декабря работают прививочные пункты, где любой желающий может бесплатно пройти вакцинацию от SARS-CoV-2.

После того, как в некоторых субъектах без прививки перестали пускать на работу, темп масштабной вакцинации вырос почти в два раза.