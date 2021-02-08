Менее 16 тысяч новых заболевших COVID-19 выявили в России впервые с конца октября

В России за последние сутки коронавирус обнаружили у 15 916 человек. Последний раз этот показатель был 22 октября. Выздоровели за это время — 15 881 и 407 умерли. Информация об том появилась на сайте оперштаба.

Всего в России с весны коронавирусом заразились 3 983 197 россиян, выздоровели за это время — 3 472 091, погибли — 77 068. Медики сделали более 104 миллионов ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев коронавируса за последние 24 часа было выявлено в Москве — 1 728 человек. Это на 14,8% меньше, чем вчера. Выздоровели за этот период — 3 349 и 62 скончались, что на 3% меньше, чем в воскресенье.

На втором месте — Санкт-Петербург, где новый вирус обнаружили у 1 551 жителей — прирост составил 32%. Выписались из больниц — 1 090 пациентов, скончались — 41 — на 5,1% больше.

В Московской области коронавирусом заразились 912 человек — на 1,2% меньше, чем вчера. Победили болезнь — 956, умерли — 32 пациента — на 3% меньше.